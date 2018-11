Figli dei dipendenti nelle sedi di Tim

(ANSA) - TORINO, 6 NOV - Tim ha aperto le porte di tre sue sedi, a Torino, ai figli dei dipendenti per 'Bimbi in Tim', l'iniziativa pensata per condividere con le nuove generazioni il valore di Tim e il suo legame con l'innovazione.

Oltre a visitare il posto di lavoro dei propri genitori, i bambini hanno partecipato ad attività ludico-didattiche incentrate sulla tecnologia e sull'innovazione. Tra le attività organizzate, i robottini Tim del Guinness dei primati con cui i bimbi hanno ballato e fatto ginnastica, imitando i loro movimenti, un'area appositamente dedicata al gaming dove i bambini hanno provato i giochi in streaming di TIMGAMES e attività didattiche basate sul digitale.

'Bimbi in Tim' si inserisce nel vasto programma di iniziative di welfare pensate per le persone di Tim.