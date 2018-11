Uncem,da bollette acqua fondi a montagna

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - Destinare una quota della tariffa per il consumo di acqua di ogni utenza domestica o industriale (senza aumenti) a prevenzione delle calamità, lotta al dissesto idrogeologico, cura dei versanti alpini e appenninici, tutela delle fonti idriche. E' la proposta di legge, con un solo articolo, di Uncem. Il presidente nazionale, Marco Bussone, invita "tutti i sindaci a sottoporla all'approvazione di giunte e consigli delle Regioni italiane".

"Sarebbe - sottolinea - un sistema sussidiario di impegno, che non sostituisce, bensì corre parallelo agli investimenti, i 10 miliardi in 5 anni previsti che lo Stato dovrà fare per la manutenzione straordinaria del territorio. Nessun peso sulla spesa pubblica, nessun aggravio per i cittadini e le famiglie: una redistribuzione degli utili, a vantaggio dell'ambiente. Un modo per dare valore alla montagna e prevenire il dissesto, l'erosione, frane e smottamenti". Uncem ha diffuso, oltre all'articolo di legge, anche una bozza di regolamento per l'uso dei fondi disponibili.