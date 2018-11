Leader e giovani insieme, nasce il Maf

(ANSA) - TORINO, 3 NOV - In Italia sono più di 8 milioni e mezzo, si considerano cittadini e lavoratori del mondo, ma si scontrano con una disoccupazione giovanile che ha raggiunto il 35%. Sono i Millennials, i nati tra i primi anni Ottanta e il 2000, alle prese con un Paese tra i meno avanzati in termini di digitalizzazione e innovazione, per l'arretratezza delle infrastrutture, l'immaturità culturale e l'analfabetismo funzionale. Per cercare di dare risposte concrete alle problematiche occupazionali di una generazione che si appresta a governare il mondo, nasce Millenials Ambassadors Forum (Maf), piattaforma europea dove leader e giovani si incontrano per costruire il futuro.

Una idea di Luisa Todini, Roberto Maroni e Giordano Fatali che debutta mercoledì 7 novembre, a Torino, con #IdeasWork MAF, una job fair 4.0 in cui top manager e rappresentanti istituzionali diventano mentor dei millennials, offrendo loro vision, expertise e previsioni sui trend del futuro.

L'appuntamento alla Nuvola, il nuovo quartier generale Lavazza.