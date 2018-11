Eroina e cocaina in valigia, arrestato

(ANSA) - TORINO, 2 NOV - Ovuli di eroina e cocaina purissima erano nascosti in una calza di nailon, all'interno di una valigia. Il bagaglio era di un 25enne, A.A. le sue iniziali, in partenza per Napoli dalla stazione di Torino Porta Nuova, che è stato arrestato dalla guardia di finanza. Lo stupefacente, oltre un chilo, non è sfuggito al fiuto di Jane, il cane antidroga delle fiamme gialle, che ha fatto scattare il controllo. Il giovane è stato portato nel carcere delle Vallette, dove nelle ore successive al fermo ha evacuato altri 34 ovuli di eroina e cocaina.