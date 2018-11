Chiamparino 'conserva il posto'

(ANSA) - TORINO, 1 NOV - "E' una evidente dichiarazione politica". Scherza così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che all'inaugurazione di Artissima, la grande fiera d'arte contemporanea che apre oggi i battenti all'Oval di Torino, si fa immortalare davanti all'opera di Lucia Marcucci 'Conservo il mio posto' del 1972.

L'opera immortala una giovane donna a seno nudo, in bianco e nero. "conservo il mio posto nella sinistra", la frase che le viene attribuita come in un fumetto. Chiamparino ha postato la sua foto con l'opera alle spalle anche sul suo profilo Facebook.

"Da buon 'bugianen'.... quelli che tengono duro!", è il suo commento social. "Leggete con attenzione... il presidente ha trovato il suo artista preferito", dice condividendo la foto l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.