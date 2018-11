Tav: Fi Piemonte, Regione la realizzi al posto dello Stato

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - La Regione Piemonte dichiari la Torino-Lione "opera di interesse strategico e acquisisca dal governo la titolarità per la parte italiana della sua realizzazione, sostituendo in tutto o in parte lo Stato nella compagine societaria e partecipando alla suddivisione dei futuri ricavi". E' la proposta contenuta in un ordine del giorno di Andrea Fluttero e Luca Bona, capogruppo e consigliere regionale di Forza Italia. "Siamo in fase di trattativa con lo Stato per la concessione di autonomia differenziata? - spiegano i due - Bene la Tav rientri nella partita e la Regione ridiscutendo i residui fiscali, quasi 10 miliardi l'anno che il Piemonte versa più di quanto riceve dallo Stato, chieda al Governo un'adeguata cifra pluriennale che utilizzeremo per cofinanziare l'opera".

"Se la Regione entrerà nella società che realizza e gestirà il tunnel della Torino-Lione, anche i ricavi dei passaggi dei treni dovranno restare per quota parte al Piemonte - aggiungono -. Ci miglioreremo il sistema infrastrutturale piemontese, per lo sviluppo economico e migliorare la qualità dell'aria che respiriamo, che risulta tra le peggiori d'Europa".(ANSA).