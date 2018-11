Mostre, pace e guerra attraverso l'arte

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - Parlare di pace e di guerra attraverso le opere d'arte che hanno attraversato il Novecento, ricordando l'anniversario della fine della prima guerra mondiale. Questo lo scopo della mostra 'Dalla Guerra alla Pace 1918 - 2018' che si apre il 5 novembre a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. In esposizione, 46 opere provenienti da collezioni private di autori che spaziano da Balla a Guttuso, da Picasso a De Chirico, da Sironi a Vedova.

L'esposizione, curata da Cinzia Tesio e Rino Tacchella, sarà visitabile fino al 14 dicembre.

"Il Consiglio regionale - afferma il presidente dell'Assemblea legislativa, Nino Boeti - ha intrapreso da tempo un percorso legato alla pace con numerose iniziative. In questa mostra gli artisti, figli di un secolo che ha visto più volte la pace soffocata e uccisa, con le loro opere hanno denunciato le violenze e sostenuto il desiderio di pace, ma soprattutto hanno ammonito tutti noi perché non si ripetano errori del passato".