Di Maio a Torino,presidio Comital e Hag

(ANSA) - TORINO, 31 OTT - I lavoratori della Comital e quelli della Jde, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Andezeno dove si produce il caffè Hag e Splendid, manifestano davanti alla sede della Regione Piemonte, dove è atteso il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio.

Il tavolo è stato convocato per cercare una soluzione per la Comital-Lamalù di Volpiano, in procedura fallimentare con i 130 lavoratori senza stipendio da giugno. Ci saranno il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, gli assessori al Lavoro della Regione, Gianna Pentenero, e del Comune, Alberto Sacco. Presenti anche i curatori fallimentari e i sindacati.