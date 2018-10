Utile netto Fca -38%, ma adjusted vola

(ANSA) - TORINO, 30 OTT - Fca chiude il terzo trimestre con un utile netto a 564 milioni di euro, in calo del 38% (-33% a parità di cambi di conversione) per effetto di costi stimati in 0,7 miliardi di euro accantonati in relazione alle problematiche del diesel negli Stati Uniti. Vola invece l'utile netto adjusted pari a 1.396 milioni di euro, in rialzo del 51% (+54% a parità di cambi di conversione). L'ebit adjusted è di 1.995 milioni di euro, in rialzo del 13% (+16% a parità di cambi di conversione) con margine in aumento di 20 punti base al 6,9%.

La chiusura dell'operazione Magneti Marelli consentirà il pagamento di un dividendo straordinario di 2 miliardi di euro.

E' inoltre prevista la distribuzione di un dividendo annuale ordinario nella primavera del 2019, nella misura del 20% degli utili.

Confermati i target 2018: ricavi netti tra 115 e 118 miliardi di euro, ebit adjusted tra 7,5 e 8 miliardi, utile netto adjusted di 5 miliardi, liquidità netta industriale tra 1,5 e 2 miliardi di euro, da 3,0 miliardi di euro.