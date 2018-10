Calendario Lavazza, natura protagonista

(ANSA) - TORINO, 29 OTT - La natura si fa arte nel Calendario Lavazza 2019. Gli scatti di Ami Vitale, fotogiornalista americana per il National Geographic Magazine e vincitrice di sei World Press Photos, raccontano gli esempi virtuosi di chi si impegna per la salvaguardia del pianeta. Il Calendario 'Good to Earth', nato da un progetto creativo di Armando Testa e sviluppato in partnership con il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, sarà presentato il 21 novembre a Torino, nella Nuvola Lavazza. Fanno parte del progetto sei opere di nature art realizzate da seri artisti. "La natura è l'opera d'arte per eccellenza, ma nel Calendario Lavazza diventa anche una tela bianca su cui si può incidere il proprio amore e impegno per l'ambiente. Così con un mix non convenzionale tra la fotografia d'autore di Ami Vitale e sei opere di nature art, una forma d'arte contemporanea e immersa nella natura, raccontiamo i progetti Good to Earth che fanno bene alla Terra", spiega Francesca Lavazza, consigliere d'amministrazione dell'azienda.