Toro: Mazzarri, reagiamo dopo Bologna

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Contro la Fiorentina, domani sera, Walter Mazzarri chiede una reazione al Torino dopo il pari di Bologna, un "doppio cazzotto" che è costato due punti in classifica ai granata che al Dall'Ara si sono fatti raggiungere dal 2-0. "In generale subiamo poco - ha proseguito il tecnico -: dicono che siamo una squadra difensiva, ma non è vero, voglio una squadra equilibrata. Se poi ai nostri errori di Bologna e Udine si uniscono errori di un'altra componente (gli arbitri, ndr) si capisce perché ci mancano diversi punti". Non sarà un bivio per la stagione - "mancano 28 partite, ricordate l'Atalanta come iniziò la scorsa stagione per poi finire in Europa?" - ma per Belotti, reduce da prestazioni poco convincenti, e Soriano potrebbe essere un test importante.

"Soriano sta bene, è stato fuori per scelta tecnica e hanno giocato al suo posto giocatori più adatti di lui per quello che chiedevo in certe partite. Anche Belotti si è allenato bene, è tranquillo".