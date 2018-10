Juve: Mandzukic out,convocato Spinazzola

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Dubbi di formazione per Allegri, alla vigilia della trasferta di Empoli, tra indisponibilità e ballottaggi. "Sono indeciso se giocare con il doppio mediano - ha spiegato l'allenatore della Juventus -. Spinazzola sarà convocato, Mandzukic è ancora out e Khedira sosterrà la prossima settimana gli esami per capire quando rimetterlo in squadra". In porta Szczesny, mentre in difesa "ho cinque difensori tra i più bravi in circolazione: Rugani ha giocato solo una partita e mezzo e mi dispiace lasciarlo fuori, perché sarà il futuro della Juve; Chiellini se sta bene gioca, altrimenti ... Si abitua troppo bene, giocando una volta ogni 15 giorni. Uno tra Cancelo e Alex Sandro riposerà". Più lungo il recupero di Emre Can: "Stanno facendo gli ultimi esami (per un nodulo tiroideo, ndr), è molto probabile che ci sia bisogno dell'intervento chirurgico".