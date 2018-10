Golf, WGC, Finau tenta la fuga

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Nel WGC-HSBC Champions Tony Finau guadagna la leadership e tenta la fuga. Patrick Reed prova a resistere e Tommy Fleetwood e Justin Rose s'inseriscono e sognano il colpo grosso. Nel torneo e nella corsa alla Race to Dubai il primo, nella leadership mondiale il secondo. Mentre Francesco Molinari delude ancora e con lui pure Koepka e Johnson, rispettivamente n.1 e 2 del world ranking. Show e sorprese a Shanghai, tra sorpassi e crolli. Con Finau, tra i migliori prospetti statunitensi, che in Cina con 133 (-11) a metà gara vanta 3 colpi di vantaggio su Reed, Fleetwood e Rose (tutti 2/i con 136, -8). L'Italgolf sorride con Andrea Pavan.

L'azzurro, al debutto nel World Golf Championship (il mini circuito mondiale), è 25/o (143, -1). Ritmo lento per Koepka, 40/o (146, +2)che rischia di perdere la leadership mondiale.

Molinari continua a faticare. Il piemontese è solo 67/o (151, +7) in un torneo che potrebbe compromettergli il 1/o posto nella Race to Dubai 2018.