Corteo Torino'non abbiamo governi amici'

(ANSA) - TORINO, 26 OTT - Cinquecento persone sono scese in strada, a Torino, nella giornata di sciopero nazionale che interessa vari settori. In corteo, dietro gli striscioni "Prima gli sfruttati" e "Non abbiamo governi amici", le bandiere dei sindacati di base, dei No Tav e di Rifondazione Comunista.

La manifestazione, partita dalla stazione di Porta Nuova, è diretta in piazza Castello. Numerosi gli slogan contro il vicepremier Luigi Di Maio e il ministro dell'interno Matteo Salvini.

Lo sciopero generale, a Torino, non riguarda i trasporti. Il gruppo torinese Gtt, l'azienda del trasporto pubblico locale, assicura il servizio regolare di tram e autobus.