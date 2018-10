Juve, Agnelli ringrazia ex ad Marotta

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - Un applauso della sala ha sottolineato i ringraziamenti, all'assemblea degli azionisti, rivolti dal presidente della Juventus Andrea Agnelli a Giuseppe Marotta, l'ex ad e dg con il quale il rapporto si è concluso dopo 8 anni. "Abbiamo deciso di rinnovare la leadership, per cambiare prima che fosse necessario farlo -ha detto Agnelli- ma prima è doveroso un ringraziamento ai due amministratori delegati uscenti, Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta".

"La capacità di Marotta, la sua conoscenza sono state fondamentali per la crescita di questa società. Si è scelto di ridistribuire le mansioni in parte a chi già ricopriva un ruolo apicale e a chi fa già parte del Consiglio. Ci sarà quindi una nuova generazione di leader cui affidare la Juventus".