Piemonte, 200mln Finpiemonte a imprese

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il provvedimento che prevede l'uso in favore dell'economia piemontese di 200 milioni di euro resi disponibili dalla riduzione del capitale sociale di Finpiemonte.

L'operazione realizza quanto la Giunta aveva già stabilito nei mesi scorsi, con il via libera del Consiglio, in sede di variazione del Bilancio di previsione 2018-2020. Il provvedimento si è reso necessario dopo una impugnativa del Governo sul piano tecnico, che questo testo ha superato.

La legge è stata approvata con i voti della maggioranza di centrosinistra. Le opposizioni, che avevano inizialmente annunciato l'intenzione di votare positivamente "per senso di responsabilità", si sono sfilate alla fine, alla luce del non accoglimento da parte della Giunta di alcuni emendamenti e atti di indirizzo di minoranza. Così Forza Italia non ha partecipato al voto, il Movimento 5 Stelle e il Movimento Nazionale per la Sovranità hanno dato la presenza.