Juve domina United, ottavi a un passo

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Il pareggio con il Genoa è stato solo un piccolo incidente di percorso: la Juventus lo ha dimostrato vincendo (1-0, gol di Dybala, assist di Cristiano Ronaldo) all'Old Trafford, stadio che le ricorda l'infausta finale persa ai rigori nel 2003 contro il Milan. Successo di misura, ma dopo avere dominato il Manchester United in lungo e in largo. E ora il passaggio agli ottavi di finale e il primo posto nel girone sono quasi al sicuro: a tre turni dalla fine Juve a punteggio pieno 9, Manchester fermo a 4, Valencia 2, Young Boys 1. Per i 'Red Devils' un solo vero sussulto, il palo colpito da Pogba (30' st).