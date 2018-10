Arriva vento forte nel Novarese e Vco

(ANSA) - TORINO, 23 OTT - Non c'è allerta meteo, nei bollettini di Arpa, ma c'è attenzione per le forti raffiche di vento previste per domani nel nord del Piemonte, nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola. A creare le condizioni di questo cambiamento delle condizioni meteorologico è - spiega Arpa - la discesa di una saccatura verso l'est Europa". I venti in arrivo da nord soffieranno sulle Alpi, in particolare Pennine e Lepontine, e sulle Prealpi, lo zero termico salirà a quote estive, 4.400 metri di altitudine, e si alzeranno ovunque le temperature massime, oltre i 25 gradi. Il vento foehn si estenderà anche alle pianure nei settori occidentali e settentrionali della regione.

Il vento cesserà nella giornata di giovedì e venerdì torneranno nuvole in tutto il Piemonte.