Knopfler a Stupinigi il 17 luglio

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - Il chitarrista Mark Knopfler, leggenda dei Dire Straits, sarà il 17 luglio alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, Patrimonio Unesco a 10 km dal centro di Torino. E' una delle tappe italiane del tour mondiale con la sua band previsto per il 2019. Il Down The Road Wherever tour partirà da Barcellona in aprile e proseguirà per tutta Europa per concludersi in Italia a luglio.

Stupinigi Sonic Park, produzione Reverse e Vertigo, è promosso da Città di Nichelino e Sistema Cultura, con il patrocinio di Regione Piemonte, in collaborazione con Palchi Reali, Piemonte dal Vivo e Consorzio Residenze Reali Sabaude.

Dopo la prima edizione con Deep Purple, Jeff Beck, Steven Wilson, Lp, Caparezza e Negrita, dal 25 giugno al 11 luglio 2018, si sta preparando una nuova edizione ricca di nuovi concerti.