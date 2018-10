Dal 26 ottobre Lavori in corto a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - E' in programma da venerdì 26 a domenica 28 ottobre, a Torino, la settima edizione di Lavori in corso, concorso cinematografico nazionale rivolto a registi under 35, organizzato dall'Associazione Museo Nazionale del Cinema. Quindici i cortometraggi e documentari presentati, dei quali 11 in concorso e 4 fuori concorso, per un totale di 10 anteprime (6 assolute e 4 in anteprima regionale), sul tema della salute mentale e realizzati da autori con età media 28 anni da tutta Italia. I 4 premi saranno consegnati il 28 nei Laboratori di Barriera: il primo premio Armando Ceste di 1.000 euro offerto dall'Associazione Il Bandolo Onlus, il Premio Rai Cinema Channel di 1.000 euro, il premio Lavoro e Psiche di 300 euro della rivista Sicurezza e lavoro, il premio Film Commission Torino Piemonte consistente nell'utilizzo di un modulo produttivo della sede di via Cagliari per 2 settimane. Il progetto è a cura dell'Associazione Museo Nazionale del Cinema, con il patrocinio di Regione Piemonte e Città di Torino.