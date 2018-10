Dirigenti società ciclismo indagati

(ANSA) - VERBANIA, 21 OTT - Dirigenti di società ciclistiche a processo con l'accusa di sponsorizzazioni gonfiate, fatture fittizie e centinaia di migliaia di euro in nero stornati. La Procura di Verbania contesta questi reati a quattro dirigenti sportivi e ad un imprenditore accusati di emissione di fatture per operazioni inesistenti per gare svoltesi nelle province di Novara e Verbania.

Per l'Agenzia delle entrate e per la Guardia di finanza le fatture contestate si aggirano su un milione 377 mila euro.