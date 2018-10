Alpinista precipita in Valle Orco, morto

(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Un alpinista di 29 anni che viveva a Reano (Torino) è morto dopo essere precipitato dalla parete del Becco Meridionale della Tribolazione, a oltre 3.100 metri di altitudine, nel vallone di Piantonetto, nel territorio di Locana (Torino). L'allarme è stato lanciato da un'altra che ha udito i richiami del compagno di escursione della vittima.

Il recupero della salma, effettuato dal Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con l'eliambulanza 118 è avvenuto in condizioni molto difficoltose a causa del forte vento che creava turbolenze.

Per le cattive condizioni il Soccorso Alpino non ha potuto soccorrere l'alpinista superstite che però è stato raggiunto dall'altra cordata e accompagnato in sicurezza a valle.