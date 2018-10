Pesce scaduto in un locale di Torino

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Pesce spada e paranza scaduti sono stati sequestrati dalla polizia municipale a Torino, nel quartiere di Porta Palazzo. Il pesce - 5 chili - era conservato nel congelatore di un locale in via Bellezia. Il titolare, un italiano di 56 anni, è stato denunciato e dovrà pagare mille euro di multa per il cattivo stato di igiene della cucina.