Mazzarri: Bologna temibile in casa

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - "Il Bologna è una squadra temibile, in casa sono pericolosi e hanno vinto contro due squadre che stanno facendo bene come la Roma e l'Udinese". Walter Mazzarri presenta così la trasferta del suo Torino, che grazie alla sosta ritrova gli infortunati De Silvestri e, soprattutto, Zaza. "E' rientrato in gruppo da due giorni ma l'ho visto carico e motivato", dice il tecnico granata. Difficile capire se Zaza sarà titolare con Belotti, non convocato dal ct Mancini, o se il tecnico gli preferirà almeno dall'inizio Iago Falque. "Si è allenato con continuità, l'ho visto bene, carico e tranquillo, come sempre, e voglioso di fare il bene del Torino", sostiene Mazzarri, che rivela di avergli parlato a lungo negli ultimi giorni. "Gli ho dato dei consigli su come ci si comporta in questi casi, ma parlo sempre singolarmente con tutti i giocatori. Iago? Sta benissimo, da tutti i punti di vista".