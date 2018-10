Juventus fuori Dybala, gioca Cuadrado

(ANSA) - TORINO, 20 OTT - Allegri dà fiducia a Cuadrado e Bentancur nell'undici che affronta il Genoa all'Allianz Stadium: nel 4-3-3 schierato dal tecnico della Juventus il colombiano, preferito a Dybala e Bernardeschi, agirà al fianco di Mandzukic e Ronaldo, mentre il centrocampista uruguaiano comporrà la mediana con Pjanic e Matuidi.

In difesa conferma per Bonucci, con Benatia che ha vinto il duello in casa con Rugani a comporre con Cancelo e Alex Sandro la linea a protezione di Szczesny.

Juric sceglie invece Kouame per far coppia con il capocannoniere della Serie A, il polacco Piatek.