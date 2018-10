Torino, 'no ztl' pronti a referendum

(ANSA) - TORINO, (ANSA) - TORINO, 19 OTT - 19 OTT - Una protesta per il prolungamento della Ztl in città "e il pedaggio per entrarvi" che non si ferma e che è pronta ad arrivare anche allo strumento del referendum. È stata presentata oggi in Comune, nel 'Diritto di tribuna', la petizione promossa da commercianti e residenti con 6.409 firme certificate su oltre 8.200 raccolte.

Prima firmataria Monica Martinelli, presidente della Associazione Commercianti di via San Francesco d'Assisi, che parla di un "rischio desertificazione del centro e conseguenze drammatiche per i negozianti. Inoltre - aggiunge - se per entrare in Ztl basterà pagare allora cade anche la motivazione ambientale, anche perché chiudere la Ztl aumenta il traffico e quindi l'inquinamento nelle vie limitrofe".

Per il promotore del Comitato Spontaneo No Ztl prolungata, Alberto De Reviziis, "l'amministrazione persegue la strada ideologica della Ztl a tutti i costi e io chiedo alla giunta di smetterla di essere sorda e di ascoltare i cittadini".