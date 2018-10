Torino, kermesse di 10 giorni di vino

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Con la premiazione dei vini 'Torino doc 2019-2020', alla Camera Commercio, ha preso il via la lunga kermesse nel centro della città, che si sviluppa da oggi fino a domenica 21 con "La Vendemmia a Torino. Grapes in Turin', organizzata da Regione Piemonte e Città di Torino, in collaborazione con Piemonte Land of Perfection, e con 'Portici Divini', dal 19 al 28 ottobre, ideato da Fondazione Contrada Torino onlus con il sostegno della Camera di Commercio. Un ricchissimo programma di degustazioni, incontri e intrecci culturali in locali, vie cittadine e luoghi aulici.

I riconoscimenti sono andati a 45 aziende e 146 tipologie, selezionate dalla Commissione degustazione e dal Laboratorio Chimico dell'ente. A 32 vini è stato attribuito il massimo, con il simbolo dei tre cavatappi.

L'iniziativa è stato il modo di rilanciare le 7 denominazioni del territorio piemontese: la docg Erbaluce di Caluso e le doc Carema, Canavese, Freisa di Chieri, Colina Torinese, Pinerolese e Valsusa.