Torino, cambia look Galleria Marco Polo

(ANSA) - TORINO, 18 OTT - Cambia look la galleria Marco Polo in corso Vittorio Emanuele a Torino. Un luogo dove s'incontra chi vuole comprare o vendere antiquariato, oggetti d'arte, design, moda e vintage, ma anche un ritrovo dove fermarsi a sfogliare libri d'arte. Litografie di Man Ray, disegni di Colombotto Rosso o di Marino Marini arredano il negozio - ideato da Monica Bruno - con mensole in papier maché laccate a motivi cinesi. Serre papier e cassettoni da salotto buono con la poltrona di Eames e le poltroncine in rattan. Issey Miyake con Louboutin e Yves Saint Laurent o storici Chanel, ma anche vicino a capi sartoriali degli anni '50 e '60 che rimandano alle feste patinate delle copertine di Life. I colori delle stanze sono stati scelti da Rezina Paint per raccontare le storie che le abitano.