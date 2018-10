Alessandria,demolito ritrovo spacciatori

(ANSA) - ALESSANDRIA, 18 OTT - Sono iniziati ad Alessandria i lavori di abbattimento dei locali dell'ex Bar Villaggio in via Esuli Istriani e Dalmati al quartiere Cristo, "una struttura fatiscente e degradata - si legge in una nota del Comune - spesso utilizzata impropriamente per spaccio di droga e occupazioni abusive".

Le operazioni dovrebbero concludersi entro domani mattina e, dopo la rimozione delle macerie, si provvederà alla riqualificazione dell'area con la realizzazione di un parcheggio pubblico.

"Con l'avvio dell'abbattimento - dice il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco - concretizziamo un impegno che ci eravamo assunti in campagna elettorale e riconsegniamo alla comunità un'area che fino a ieri era ritenuta periferia, ma che di fatto oggi consideriamo città a tutti gli effetti".