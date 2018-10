Sfondano vetrate bar, presi disoccupati

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Hanno mandato in frantumi le vetrate di un noto bar-ristorante torinese, vicino a piazza Palazzo di Città davanti al Comune, e hanno rubato registratore di cassa e bottiglie di alcolici. Due italiani di 34 e 31 anni, entrambi disoccupati e già noti alle forze dell'ordine, sono stati bloccati dai carabinieri del nucleo radiomobile e la refurtiva è stata restituita al proprietario.

Accusati di furto aggravato in concorso, saranno processati per direttissima.