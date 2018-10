Polstrada, centro operativo a Settimo

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - A Settimo Torinese, alla presenza del Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni, il Prefetto Roberto Sgalla, è stato inaugurato questa mattina il nuovo Centro Operativo Autostradale e della sottosezione della Polizia Stradale di Torino. Al taglio del nastro anche il prefetto di Torino, Renato Saccone, e il questore Francesco Messina.

Il Centro Operativo è stato intitolato alla memoria dell'Agente Scelto della Polizia di Stato, Savino Antonucci. La struttura è stata ricavata in un ex albergo a ridosso della Torino-Milano.