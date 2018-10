Mensile umoristico Buduar anche cartaceo

(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Dopo sette anni e 56 numeri, esce per la prima volta anche in versione cartacea 'Buduàr, l'almanacco dell'arte leggera', mensile umoristico online.

Il numero zero dell'edizione di carta è un foglio 100x70 ripiegato più volte, fino a diventare un giornale 24x34, tutto a colori con vignette, strisce, racconti, articoli, aforismi.

Buduàr, creato dai vignettisti Dino Aloi, Alessandro Prevosto e Marco De Angelis, sul web si sfoglia come un giornale normale, ha 150 collaboratori e vanta un Premio Zac a Forte dei Marmi nel 2014. Su questa 'print edition' appaiono autori come Enzo Tortora con un capitolo del libro Le Forche Caudine, un articolo sulla grande mostra su Jacovitti ad Aosta, un inedito disegno di copertina di Coco e vignette di firme come Bozzetto, Silver, Lunari, Contemori, Ziche, Kustovsky, Trojano, Isca, Chiostri.

Il giornale cartaceo, stampato in migliaia di copie a cura di Sergio Cavallerin e Starshop, verrà distribuito in omaggio al festival Lucca Comics & Games.