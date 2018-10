SpecchioBus, ambulatorio 'salvacuore'

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Un ambulatorio mobile che sarà utilizzato per progetti di prevenzione cardiologica e la promozione di stili di vita sani a Torino oltre che per interventi di emergenza in aree colpite da calamità naturali. È lo SpecchioBus, il nuovo mezzo donato da Fondazione Specchio dei Tempi a Aicr Onlus. "Il progetto Torino cardioprotetta - dice il presidente della Fondazione Lodovico Passerin d'Entreves - si incrementa oggi con un mezzo a disposizione della cittadinanza sia nella quotidianità che in caso di emergenza. Fino ad oggi questo nostro progetto ci ha permesso di donare 300 defibrillatori, di attivare corsi per il primo intervento cardiologico e sull'uso del defibrillatore che hanno coinvolto oltre 2500 ragazzi ed è inoltre stato approvata l'iniziativa per lo screening cardiaco per 2mila studenti".

Per la sindaca Appendino lo SpecchioBus "è un tassello importante e ulteriore del progetto Torino cardioprotetta che insegna l'importanza di fare prevenzione promuovendo stili di vita sani e formazione".