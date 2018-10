Saitta, nostra sanità meglio di lombarda

(ANSA) - NOVARA, 16 OTT - "Dobbiamo essere orgogliosi della nostra sanità, la terza in Italia, mentre la tanto declamata Lombardia è al sesto posto": lo ha dichiarato l'assessore regionale Antonio Saitta, questa mattina a Novara all'inaugurazione del nuovo blocco operatorio dell'ospedale novarese 'Maggiore'.

"Dobbiamo finirla con questo complesso di inferiorità nei confronti della Lombardia - ha aggiunto Saitta - I dati parlano chiaro: in Piemonte, pur con tutti i problemi che abbiamo avuto, siamo più bravi. E quando i nostri specialisti vanno a convegni o seminari sono seguiti con attenzione perché hanno una grande reputazione e una grande credibilità".

Oltre al richiamo all'orgoglio, Saitta ha parlato del nuovo ospedale di Novara: "La Città della salute ha ormai superato ogni ostacolo burocratico: a fine gennaio, al massimo inizio febbraio, pubblicheremo il bando per la sua realizzazione".