Langhe, 200 ricariche auto elettriche

(ANSA) - TORINO, 16 OTT - Con un investimento di circa 2 milioni, EnelX doterà il territorio Unesco di Langhe, Roero e Monferrato di una fitta rete di ricarica per le auto elettriche.

Si partirà con 200 postazioni per poco più di 100 Comuni, ma il numero potrebbe aumentare se crescerà la domanda da soddisfare.

Obiettivo, creare il primo sito Unesco italiano completamente visitabile a bordo di auto elettrica.

L'iniziativa, presentata oggi a Palazzo Lascaris, è stata formalizzata con la firma di una intesa fra l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero-Monferrato e EnelX Mobility. Le colonnine, alte 1.20 metri, avranno un impatto minimo sul paesaggio. Serviranno un pubblico che già oggi usa per visitare il territorio circa 200 auto elettriche la settimana, per lo più con targhe del nord Europa. Ma invoglieranno anche nuovi turisti attenti alla sostenibilità e soprattutto - sottolinea l'assessore regionale all'Agricoltura Giorgio Ferrero - potrebbero rivoluzionare la movimentazione delle merci.