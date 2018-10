Componenti auto,40% fatturato è Piemonte

(ANSA) - TORINO, 15 OTT - In Piemonte il settore della componentistica auto ha chiuso il 2017 con tutti gli indicatori in crescita realizzando il 40% del fatturato totale del settore.

È quanto emerge dall'Osservatorio realizzato da Camera di Commercio, Anfia e Ca' Foscari che rileva un aumento del fatturato del 6,5%, pari a 18,4 mld, e dell'1,5% degli addetti, che hanno raggiunto quota 58mila 570 in 762 aziende.

La saturazione media degli impianti è stata del 78% e la dipendenza da Fca è stata anche quest'anno superiore alla media italiana, il 45% del fatturato. Così come superiore alla media nazionale è stata la propensione all'internazionalizzazione, con un export che ha riguardato l'80% dei fornitori.

Più basse però le quote di export nei mercati principali, il 16,4% in Germania e il 12,9% in Francia contro medie nazionali del 25 e 16%. Un aspetto "su cui fare qualche riflessione" secondo il presidente della Camera di Commercio Vincenzo Ilotte.