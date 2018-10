Anche cacciatori cercano donna scomparsa

(ANSA) - GAVI (ALESSANDRIA), 15 OTT - Ancora senza esito le ricerche di Daniela Valiante, la 47enne di Gavi di cui non si hanno notizie dalla mattina del 12 ottobre. Sono stati coinvolti anche i cacciatori, cui sono state consegnati foto e numero di targa della 'Fiat Panda Cross 4x4' a bordo della quale la donna si sarebbe allontanata dopo aver accompagnato il figlio a scuola.

"Le operazioni proseguono anche oggi, valutando se impiegare ancora le squadre dei vigili del fuoco - spiegano dalla Compagnia carabinieri di Novi Ligure - Abbiamo attentamente battuto la zona vicino a casa, spingendoci fino a Mornese, una delle località frequentata dalla 47enne secondo quanto riferito dai familiari e nella vicina Liguria. Ascoltate anche alcune persone che la conoscevano e frequentavano per capire se avesse in qualche modo manifestato l'intenzione di togliersi la vita".

"Potrei anche andarmene di casa", quanto detto dalla donna e riferito dal marito, subito il 12, parlando "di incomprensioni familiari" che proseguivano da un po'.