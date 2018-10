Polizia recupera due MiMoto rubate

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - Due scooter elettrici MiMoto, la start up che per prima propone lo scooter sharing elettrico made in Italy e che ha scelto Torino come seconda città per sviluppare il suo servizio, sono stati recuperati nei giorni scorsi dalla polizia poche ore dopo che erano stati rubati. A bordo dei mezzi della flotta, 150 scooter a energia elettrica green, è installato un sistema Gps che consente di individuarne la posizione in qualsiasi momento.

L'autore di uno dei due furti, sorpreso dalla polizia ancora a bordo della MiMoto, è stato denunciato.