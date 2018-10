Questura e Asl per far smettere fumare

(ANSA) - TORINO, 11 OTT - Convincere i poliziotti a smettere di fumare. Il questore di Torino Francesco Messina, il direttore dell'Asl Fabio Alberti e il presidente dell'associazione Volontariato Torino Silvio Magliano hanno firmato un protocollo d'intesa, della durata di due anni, per realizzare un 'Progetto tabagismo'. Gli agenti fumatori verranno seguiti, singolarmente e in gruppo, dallo staff medico della polizia, dell'ufficio Sanitario provinciale della questura di Torino, dal centro antifumo ospedaliero del San Giovanni Bosco e dall'associazione Vol.To.

"Un'iniziativa importante con un obiettivo ambizioso: quello di far smettere di fumare. Si vuole incidere sul tabagismo partendo proprio dal nostro ambiente lavorativo", spiega il questore Messina. "I lavori più stressanti possono indurre al tabagismo - interviene il direttore Asl, Alberti - Per questo bisogna creare ambienti sani e proporre attività di formazione.

Tramite questo progetto, che si svolgerà nell'orario di sevizio, speriamo di ottenere buoni risultati".