Mostra ad Asti sulla polizia scientifica

(ANSA) - ASTI, 9 OTT - L'Italia attraverso l'attività della Polizia scientifica. Si intitola Frammenti di storia la mostra, fino al 13 ottobre al palazzo del Michelerio di Asti, che ripercorre la storia dell'istituzione da inizio Novecento.

"Racconta i momenti salienti che hanno caratterizzato il lavoro di chi, da sempre, è in prima linea per mette in campo le tecnologie più avanzate al servizio dell'ordine e della sicurezza", spiega il capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, presente all'inaugurazione. "Questa mostra onora i padri fondatori, come il medico legale e allievo di Cesare Ombroso, Salvatore Ottolenghi", aggiunge il questore di Asti, Alessandra Faranda Forcella.

La Scientifica nasce nel 1903, quando l'astigiano Ottolenghi impartì le prime lezioni di antropologia criminale a funzionari di pubblica sicurezza. La mostra espone tra le foto segnaletiche quella di Benito Mussolini, arrestato a Berna nel 1903, e ripercorre grandi casi, lo stupro di branco a Rimini e il deragliamento di Pioltello i più recenti.