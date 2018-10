Trino, multa per chi indossa burqa

(ANSA) - VERCELLI, 8 OTT - Entra in vigore nei prossimi giorni, a Trino (Vercelli), l'ordinanza anti-burqa. La proposta di multare chi circola con il velo integrale sul volto arriva dall'assessore all'Immigrazione e vicesindaco Roberto Rosso, che insieme all'assessore alla Sicurezza del territorio e segretario cittadino della Lega, Alberto Mocca, ha già sottoposto il provvedimento al sindaco Daniele Pane.

L'ordinanza impone l'obbligo di non utilizzare, su tutto il territorio comunale, abbigliamento o copricapo che possano nascondere integralmente il volto di una persona, e quindi rendere difficoltoso il suo riconoscimento. "L'ordinanza - spiega Rosso - è rivolta in particolare alle 2-3 donne di Trino che girano indossando il burqa. Si tratta di un'usanza primitiva, che deve cessare di esistere a Trino: rivelare il proprio volto è un diritto inalienabile di una persona. Senza contare che neanche in Marocco si usa più". La multa è di 500 euro. Il sindaco Daniele Pane ha già dato parere positivo.