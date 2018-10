Real estate,alloggi smart a prezzi bassi

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Realizzare grandi complessi residenziali con le tecnologie delle città intelligenti per creare luoghi e comunità più sostenibili a livello ambientale, economico e sociale. Punta a cambiare il mercato mondiale del Real Estate il Gruppo Planet. Leader internazionale nello sviluppo dell'affordable housing - gli alloggi a prezzi accessibili - il Gruppo con sede a Torino ha completato un aumento di capitale da 10 milioni di euro.

L'operazione è finalizzata al rispetto del piano industriale che prevede, tra l'altro, la costruzione di smart city in Brasile, dove si sta già realizzando un insediamento da 6.000 unità abitative a Croatà. "Planet ha intuito il cambiamento nel mercato del Real Estate, statico e poco innovativo, e ha giocato in anticipo", spiega Stefano Buono, neo presidente di Planet Holding Uk. Scienziato italiano con una lunga esperienza al Cern, Buono ha fondato la Advanced Accelerator Applications, società di radio-farmaceutica di recente acquistata da Novartis per 3,9 miliardi di dollari.