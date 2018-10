P.za San Carlo,'Torino sia parte civile'

(ANSA) - TORINO, 8 OTT -"La sindaca e la giunta si attivino affinché la Città di Torino, anche attraverso la nomina di un curatore speciale, si costituisca parte civile conto gli imputati che verranno ritenuti responsabili" per i fatti di piazza San Carlo. Lo chiede la mozione presentata dalle minoranze di centrosinistra a Palazzo Civico, in vista dell'udienza preliminare del 23 ottobre, "al fine di richiedere i danni morali, materiali, di immagine e di reputazione subiti dalla Città".

"A prescindere da quello che sarà l'esito processuale - dice il capogruppo del Pd Stefano Lo Russo - abbiamo ritenuto utile che la Città si cauteli in quanto istituzione. Non vogliamo entrare nel merito delle responsabilità, ma non vogliamo che a rimetterci siano la città e i torinesi". L'atto ipotizza la nomina di un curatore dal momento che, spiega ancora Lo Russo, "l'attuale legale rappresentante dell'Ente (la sindaca Chiara Appendino, ndr) è indagata e questo è un modo per evitare un conflitto di interessi".