Jeep Renegade Plug-in, Melfi si prepara

(ANSA) - TORINO, 8 OTT - Lo stabilimento Fca di Melfi ha iniziato le attività propedeutiche alla produzione della Jeep Renegade Plug-in Hybrid Electric Vehicle, il cui lancio è previsto a inizio 2020.

La Renegade ibrida sarà prodotta a Melfi insieme alla Renegade e alla 500X con motore a combustione interna già in produzione nello stabilimento. I veicoli pre-serie.

L'investimento dedicato al lancio della nuova motorizzazione è pari a oltre 200 milioni di euro e comprende un forte impegno da parte di Fca per formare i dipendenti sull'applicazione di questa nuova tecnologia. Gli impianti dello stabilimento coinvolti nella produzione saranno ammodernati.

"Le oltre 742.000 Renegade prodotte in Italia dal lancio ad oggi fanno dello stabilimento di Melfi il posto ideale e della Renegade il prodotto perfetto per il lancio della versione Phev che rafforzerà l'offerta di questo veicolo che ha già riscosso un grandissimo successo", commenta Pietro Gorlier, responsabile Fca delle attività europee.