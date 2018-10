Lite per calcio, uomo in fin di vita

(ANSA) - ASTI, 7 OTT - Un ospite di una comunità di recupero di Vaglierano, in provincia di Asti, è ricoverato in fin di vita in ospedale per le lesioni riportate durante una lite per motivi calcistici, scoppiata mentre, ieri sera, guardavano in tv la partita Udinese-Juventus. La vittima, un 52 enne italiano, dopo essere stato colpito con un pugno da un ventenne, marocchino, è caduto e ha battuto la testa, riportando un grave trauma cranico. E' ricoverato all'ospedale di Asti.

Il giovane è stato arrestato per lesioni gravissime.