Uappala acquista villaggio Sestriere

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Uappala Hotels, gruppo alberghiero italiano con sede a Livorno, ha acquisito il villaggio Sestriere, già noto come Valtur Sestriere. La struttura aprirà la stagione invernale il 19 dicembre sotto l'insegna Uappala Sestriere.

Salgono così a 18 le strutture gestite da Uappala Hotels in località turistiche italiane di mare e montagna per un totale di quasi 5.000 posti letto tra Toscana, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna, Veneto e, da oggi, Piemonte.