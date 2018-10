Notaio Biino presidente Salone del Libro

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - Il notaio torinese Giulio Biino è il nuovo presidente del Circolo dei Lettori di Torino, chiamato ad organizzare il Salone del Libro del prossimo anno. Prende il posto del dimissionario Massimo Bray. Lo rende noto il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, che ringrazia Biino "per le importanti competenze che ha voluto mettere al servizio di questa istituzione regionale. Siamo sicuri - aggiunge - che saprà fare un ottimo lavoro di squadra con gli altri organi della Fondazione".

La nomina di Biino, presidente del Consiglio notarile di Torino e grande appassionato di libri e di letteratura, è stata approvata oggi dalla giunta regionale. "Questa designazione contribuisce in modo decisivo alla definizione dell'assetto di governo della Fondazione, anche alla luce delle attività che verranno sviluppate al suo interno per la promozione del libro e della lettura", aggiungono Chiamparino e l'assessora alla Cultura della Regione Piemonte, Antonella Parigi.