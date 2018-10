'Ciak si illumina', corti nel barocco

(ANSA) - TORINO, 3 OTT - Dopo avere finanziato a partire dal 2000 un ampio programma di restauro delle principali chiese barocche del centro di Torino, la Compagnia di San Paolo, con l'Accademia della Spettacolo, Adrama, e grazie a una bando Siae-Mibac, pensa ora di farle conoscere con una originale iniziativa. Venti giovani, due registi e 18 attori non ancora professionisti, saranno selezionati per partecipare al progetto Ciak s'illumina, attraverso il quale realizzeranno sei cortometraggi che dovranno sfruttare gli ambienti barocchi restaurati come location. Il tutto con 280 ore di lezioni e 200 ore di laboratori.

"L'iniziativa - commenta l'assessore alla Cultura del Comune di Torino, Francesca Leon - è un esempio eccellente di progetto volto alla riscoperta e valorizzazione di edifici di grande valore artistico, attraverso lo sguardo fresco, curioso e creativo dei giovani. Questi potranno così misurarsi nello stesso tempo con il mestiere del cinema e con la narrazione del nostro patrimonio culturale".