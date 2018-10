Tartufo d'Alba, via a 8 weekend Fiera

(ANSA) - TORINO, 2 OTT - E' dedicato alla Luna, che sempre viene 'consultata' dai cercatori, l'88/a edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d'Alba che per 8 weekend, dal 6 ottobre al 25 novembre, richiamerà centinaia di migliaia di turisti e appassionati ad Alba. Le premesse della stagione, cominciata il 21 settembre, sono ottime grazie all'abbondante pioggia caduta nell'ultimo anno nell'area di Langhe e Roero, 700 millimetri con picchi di 900.

"Abbiamo dedicato quest'edizione alla Luna - spiega Liliana Allena, presidente Ente Fiera - perché le fasi lunari sono rilevanti nella ricerca dei tartufi. Ringrazieremo la Luna se questa stagione appena avviata sarà buona per il nostro eccellente Tuber magnatum Pico". Il fulcro della Fiera sarà, come sempre. il Mercato Mondiale del Tartufo, aperto ogni sabato e domenica (più le aperture straordinarie dell'1 e 2 novembre).

Forte anche l'impronta culturale che mostre che spaziano dal contemporanea all'arte moderna, progetti di design, concerti e appuntamenti letterari.