'Meliga day', fiera regionale S.Ambrogio

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Dal 1400 una delle tradizioni di Sant'Ambrogio di Susa (Torino) sono le paste di meliga e a questo dolce che tutti gli abitanti almeno una volta all'anno preparano in casa, viene dedicata l'11 edizione della sagra 'Meliga day', il 29 e 30 settembre. La fiera è organizzata dall'amministrazione comunale, tra le novità di quest'anno la mongolfiera che porterà i visitatori in volo sulla valle e sulla Sacra, monumento simbolo di tutto il Piemonte.

La fiera artigianale gastronomica apre sabato 29 alle 14, quando parte la degustazione delle paste di meliga prodotte in collaborazione con la scuola di pasticceria dell'istituto Colombatto di Torino. La rassegna riapre alle 9 di domenica 30 settembre. Tanti gli eventi musicali distribuiti per tutta la fiera e con diversi generi musicali.